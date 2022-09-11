За два дня в ЦИК поступило более 90 обращений о возможных нарушениях на выборах - Памфилова

12:10 Источник: Интерфакс

Центризбирком за прошедшие два дня голосования получил более 3 тысяч звонков и обращений, из которых 93 содержали информацию о предполагаемых нарушениях, сообщила глава комиссии Элла Памфилова в воскресенье.



"За два дня голосования 9 и 10 сентября к нам поступило 3 тыс. 246 звонков. По всем из них гражданам была предоставлена интересующая их информация (...) Только 93 в общей сложности, что составляет 8,6 % от всех принятых сообщений, содержали признаки возможных недостатков или возможных нарушений, либо вообще какие-то претензии к самой избирательной системе или к ходу голосования", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК.



По ее словам, эти сообщения поступили от 10 регионов из 82-х, где проходят выборы разного уровня.



"В 72 оставшихся регионах, где проходит выборы, таких сообщений вообще не поступало. Мы их все внимательно проверим", - сказала глава ЦИК.



По ее словам, избирательная кампания "продолжает идти спокойно, достойно, но конкурентно и оживленно".



