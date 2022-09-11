За два дня в ЦИК поступило более 90 обращений о возможных нарушениях на выборах - Памфилова
12:10 11.09.2022 Источник: Интерфакс
"За два дня голосования 9 и 10 сентября к нам поступило 3 тыс. 246 звонков. По всем из них гражданам была предоставлена интересующая их информация (...) Только 93 в общей сложности, что составляет 8,6 % от всех принятых сообщений, содержали признаки возможных недостатков или возможных нарушений, либо вообще какие-то претензии к самой избирательной системе или к ходу голосования", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК.
По ее словам, эти сообщения поступили от 10 регионов из 82-х, где проходят выборы разного уровня.
"В 72 оставшихся регионах, где проходит выборы, таких сообщений вообще не поступало. Мы их все внимательно проверим", - сказала глава ЦИК.
По ее словам, избирательная кампания "продолжает идти спокойно, достойно, но конкурентно и оживленно".
НОВОСТИ
- 12:20 11.09.2022
- На конференции в Алма-Ате обсудили сотрудничество РФ и Казахстана в сфере культуры
- 12:20 11.09.2022
- В Москве у 95% пациентов с коронавирусом болезнь протекает в легкой форме - Проценко
- 11:20 11.09.2022
- К санкциям против РФ хотят присоединятся далеко не все страны РФ - экс-глава МИД Австрии
- 11:20 11.09.2022
- В ФРГ стремительно растет число нелегальных мигрантов - СМИ
- 10:30 11.09.2022
- В 2023 году может быть зарегистрирована вакцина от ковида на основе VLP - центр им. Гамалеи
- 10:20 11.09.2022
- Заявления турецких СМИ об обстреле судна у острова Лесбос Греция назвала провокацией
- 10:06 11.09.2022
- Второй розыгрыш автомобилей и призовых баллов акции «Миллион призов» состоялся в Москве
- 09:45 11.09.2022
- Для проведения киноуроков в школе Минпросвещения РФ подготовило методические рекомендации
- 09:40 11.09.2022
- Политикой Минэкономики ФРГ не довольны почти половина германцев - опрос
- 09:30 11.09.2022
- Ограничения на въезд в Японию могут скоро отменить - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать