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НОВОСТИ

Названы первые результаты муниципальных выборов в Москве с учетом онлайн-голосования

23:50 11.09.2022

В Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве штаб начали поступать результаты выборов муниципальных депутатов в столице с учетом данных из системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ). «У нас начали появляться предварительные данные. ДЭГ состоялось, результаты начинают появляться очень быстро», - сказал глава штаба Вадим Ковалев.

По словам заместителя руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами Александра Асафова, на информационном табло в штабе представили визуализированный результат подсчета данных из системы ДЭГ. «Это не окончательный вариант, и даже когда вот эти все проценты добегут до 100% - это неокончательно. Это важно, потому что туда к утру, вероятно, будут загружены и протоколы с участка, чуть раньше появятся данные с КОИБов, то есть и тогда можно будет говорить о чем-то. Пока это вот такая динамика, причем динамика внутри ДЭГ», - сообщил Асафов.

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