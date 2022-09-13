Кинорежиссер Жан-Люк Годар умер на 92-м году жизни — СМИ
12:00 13.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Французский кинорежиссер Жан-Люк Годар умер на 92-м году жизни. Об этом сообщила во вторник газета «Либерасьон».
Один из ярких представителей «новой волны», Годар прославился фильмом «На последнем дыхании», который стал дебютной работой Жан-Поля Бельмондо. Годар, имевший французское и швейцарское гражданства, снял затем целый ряд картин, ставших точкой отсчета для многих творческих поисков нового поколения кинематографистов.
Издание пока не приводит подробности об обстоятельствах смерти режиссера.
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