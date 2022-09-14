Глава разведки ЕС передумал ехать на Тайвань, когда о планах узнал Китай — Politico
09:00 14.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава разведывательного и ситуационного центра Европейского союза (ЕС) Жозе Казимиро Моргадо отменил поездку на Тайвань после того, как Пекин узнал о предстоящем визите. Об этом во вторник сообщила газета «Политико» со ссылкой на двух дипломатов.
По их словам, Моргадо должен был совершить тайный визит на Тайвань в октябре для встречи с официальными лицами острова. После того, как власти Китая узнали о готовящейся поездке, визит был отменен.
Как отмечает «Политико», представительство Китая в ЕС по поводу этой планировавшейся поездки заявило, что Пекин «твердо выступает против любых форм официальных отношений между регионом Тайвань и странами или организациями, имеющими дипломатические отношения с Китаем».
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