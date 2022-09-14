Глава разведки ЕС передумал ехать на Тайвань, когда о планах узнал Китай — Politico

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава разведывательного и ситуационного центра Европейского союза (ЕС) Жозе Казимиро Моргадо отменил поездку на Тайвань после того, как Пекин узнал о предстоящем визите. Об этом во вторник сообщила газета «Политико» со ссылкой на двух дипломатов.

По их словам, Моргадо должен был совершить тайный визит на Тайвань в октябре для встречи с официальными лицами острова. После того, как власти Китая узнали о готовящейся поездке, визит был отменен.

Как отмечает «Политико», представительство Китая в ЕС по поводу этой планировавшейся поездки заявило, что Пекин «твердо выступает против любых форм официальных отношений между регионом Тайвань и странами или организациями, имеющими дипломатические отношения с Китаем».



