Украинская армия старается нанести максимальный ущерб покидаемым территориям — мэр Донецка
10:20 14.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинские силовики, покидая населенные пункты в Донбассе, стараются нанести им максимальный ущерб. Об этом заявил в интервью ТАСС мэр Донецка Алексей Кулемзин.
«Отступающие украинские боевики сжигают поселки, расстреливают дома — я убежден, что они нанесут максимально возможный вред и ущерб при оставлении территории. Мы, конечно, восстановим, но это потребует времени», — сказал он.
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