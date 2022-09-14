Украинская армия старается нанести максимальный ущерб покидаемым территориям — мэр Донецка

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские силовики, покидая населенные пункты в Донбассе, стараются нанести им максимальный ущерб. Об этом заявил в интервью ТАСС мэр Донецка Алексей Кулемзин.

«Отступающие украинские боевики сжигают поселки, расстреливают дома — я убежден, что они нанесут максимально возможный вред и ущерб при оставлении территории. Мы, конечно, восстановим, но это потребует времени», — сказал он.