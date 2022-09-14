Перебои с электроэнергией наблюдаются в Херсоне, обесточен центр города

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подача электроэнергии прекращена в ряде районов Херсона, в частности электричества нет в центре города, передает корр. ТАСС.

Перебои с подачей электроэнергии наблюдаются в ряде районов Херсона. В частности, электричество пропало у потребителей в центре города. Предприятия торговли из-за этого приостановили продажу товаров.