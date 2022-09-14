Перебои с электроэнергией наблюдаются в Херсоне, обесточен центр города
15:32 14.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подача электроэнергии прекращена в ряде районов Херсона, в частности электричества нет в центре города, передает корр. ТАСС.
Перебои с подачей электроэнергии наблюдаются в ряде районов Херсона. В частности, электричество пропало у потребителей в центре города. Предприятия торговли из-за этого приостановили продажу товаров.
НОВОСТИ
- 16:32 14.09.2022
- ЕК предложила изъять не менее 33% сверхприбыли угольной, нефтяной и газовой промышленности
- 16:12 14.09.2022
- Дума приняла закон о единых общеобразовательных программах в школах РФ
- 16:00 14.09.2022
- Косово намерено подать заявку на вступление в ЕС до конца этого года — МИД
- 15:12 14.09.2022
- Смерть Елизаветы II обострила угрозу распада Содружества — FT
- 15:00 14.09.2022
- Зеленский опубликовал фото своей поездки в Изюм
- 14:35 14.09.2022
- Эксперты отмечают рост спроса на потребительские кредиты
- 14:32 14.09.2022
- Цены на газ в ЕС выросли в 10 раз по сравнению с доковидным периодом — фон дер Ляйен
- 14:12 14.09.2022
- Союзные силы закрепились на окраинах Артемовска и удерживают позиции — Пушилин
- 14:00 14.09.2022
- Спецслужба Приднестровья сообщила о шпионаже в частях военных и миротворцев РФ — ТВ
- 13:32 14.09.2022
- ЕК может рекомендовать сократить финансирование Венгрии из-за коррупции — Bloomberg
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать