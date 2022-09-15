Корабли ВМФ России и ВМС Китая приступили к совместному патрулированию в Тихом океане

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские и китайские боевые корабли приступили ко второму совместному патрулированию в акватории Тихого океана. Об этом сообщили журналистам в четверг в Минобороны России.

«В рамках реализации программы международного военного сотрудничества боевые корабли Военно-морского флота России и Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая проводят второе совместное патрулирование в акватории Тихого океана», — сообщили в военном ведомстве.