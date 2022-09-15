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НОВОСТИ

Грузовые железнодорожные тарифы могут повысить почти на 10% - СМИ

10:05 15.09.2022 Источник: Коммерсант.ru

ОАО РЖД может проиндексировать грузовые железнодорожные тарифы в 2023 году на 9,8%, собрав с грузоотправителей почти 190 млрд руб. дополнительных средств. Это необходимо, чтобы обеспечить инвестпрограмму рекордного уровня: в 2023 году она должна составить 1,23 трлн руб.

В этом году инвестпрограмма исходно тоже выходила за триллион, однако была секвестрирована до 838 млрд руб., в частности, из-за сокращения плановых вложений в БАМ и Транссиб.  Коммерсантъ

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