В московских парках открываются осенние фотовыставки
11:15 15.09.2022
Столичные парки приглашают москвичей и гостей города на осенние фотовыставки, рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина. Посетителям представят снимки краснокнижных животных России, редкие растения столичного региона, нумизматические редкости и картины художников-пленэристов.
«Посетить осенние фотовыставки можно до конца ноября. Тематика самая разнообразная. В парке «Дубки» горожане и туристы увидят снимки коллекционных монет с изображением редких животных. В зоне отдыха «Терлецкая дубрава» все желающие узнают, какие краснокнижные растения встречаются в Москве, а в «Сокольниках» и Парке Горького познакомятся с работой сотрудников благотворительных организаций и волонтеров», – отметила Наталья Сергунина.
Всего, по ее словам, в программе участвуют 14 московских парков и зон отдыха.
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