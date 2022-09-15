В московских парках открываются осенние фотовыставки

11:15

Столичные парки приглашают москвичей и гостей города на осенние фотовыставки, рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина. Посетителям представят снимки краснокнижных животных России, редкие растения столичного региона, нумизматические редкости и картины художников-пленэристов.

«Посетить осенние фотовыставки можно до конца ноября. Тематика самая разнообразная. В парке «Дубки» горожане и туристы увидят снимки коллекционных монет с изображением редких животных. В зоне отдыха «Терлецкая дубрава» все желающие узнают, какие краснокнижные растения встречаются в Москве, а в «Сокольниках» и Парке Горького познакомятся с работой сотрудников благотворительных организаций и волонтеров», – отметила Наталья Сергунина.

Всего, по ее словам, в программе участвуют 14 московских парков и зон отдыха.