Путин и Эрдоган на завтрашней встрече оценят эффективность зерновой сделки — Песков

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в пятницу обсудят реализацию зерновой сделки и оценят ее эффективность, рассказал в четверг журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Путин и Эрдоган договорились обсудить то, как реализуется эта сделка, и также оценить эффективность реализации этой сделки на завтрашней беседе, что и будет сделано», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, может ли измениться зерновая сделка. Пескова спросили об этом в преддверии переговоров Путина с Эрдоганом, запланированных на пятницу на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде.