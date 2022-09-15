Путин и Эрдоган на завтрашней встрече оценят эффективность зерновой сделки — Песков
12:05 15.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в пятницу обсудят реализацию зерновой сделки и оценят ее эффективность, рассказал в четверг журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Путин и Эрдоган договорились обсудить то, как реализуется эта сделка, и также оценить эффективность реализации этой сделки на завтрашней беседе, что и будет сделано», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, может ли измениться зерновая сделка. Пескова спросили об этом в преддверии переговоров Путина с Эрдоганом, запланированных на пятницу на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде.
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