Сбер подготовит сертифицированных специалистов в сфере исламского финансирования

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В первом квартале 2023 года на базе СберУниверситета Сбер запустит образовательную программу «Исламское финансирование». Об этом заявил старший вице-президент Сбербанка Олег Ганеев в рамках четвертого ежегодного Российского исламского экономического форума, который проводится в городе Каспийске в Республике Дагестан.

Программа курса охватывает сферы исламского коммерческого права, банковской деятельности и страхования, рынков капитала и инструментов инвестирования, бухгалтерского учета для исламских финансовых институтов. Общий объем программы составит более 100 академических часов. Преподавать будут российские и иностранные специалисты. По итогам программы слушатели получат сертификат от международной образовательной организации в области исламского финансирования Global Islamic Financial Services, а также диплом о повышении квалификации. Компания Global Islamic Financial Services оказывает аудиторские и консультационные услуги исламским финансовым институтам.

После завершения программы слушатели смогут понимать основы, практику и процедуру исламской финансовой деятельности, чтобы эффективно работать на одном из самых динамично развивающихся рынков исламских финансов. Более того, команда Сбера познакомит участников программы с процессом структурирования продуктов исламского финансирования и его практическими результатами на продуктовой фабрике банка. Подробную информацию о программе можно получить, написав запрос по адресу: islamicfinance@sberbank.ru.

«Сбер активно развивает грамотность специалистов в части исламских финансов, с 2022 года в СберУниверситете запущен бесплатный, общедоступный курс по партнерскому финансированию. И уже в 2023 мы запускаем очную программу в этом направлении. Эта новая образовательная программа направлена на специалистов, которые обладают базовыми знаниями по теме, планируют их углублять и развивать карьеру в сфере партнерского финансирования. Благодаря диверсификации российской экономики и расширению сотрудничества бизнеса со странами Ближнего Востока, спрос на таких специалистов будет только расти», – рассказал Олег Ганеев.