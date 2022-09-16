Эрдоган хочет попросить у Путина скидку на газ в 25% и частичную оплату лирами — Bloomberg
17:12 16.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует на встрече с главой РФ Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде обсудить скидку на газ в 25%. Об этом в пятницу сообщило агентство Блумберг со ссылкой на неназванных турецких чиновников.
По их информации, турецкий лидер также намерен обсудить частичную оплату за газ в лирах.
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