Эрдоган хочет попросить у Путина скидку на газ в 25% и частичную оплату лирами — Bloomberg

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует на встрече с главой РФ Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде обсудить скидку на газ в 25%. Об этом в пятницу сообщило агентство Блумберг со ссылкой на неназванных турецких чиновников.

По их информации, турецкий лидер также намерен обсудить частичную оплату за газ в лирах.