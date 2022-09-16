Блинкен не планирует проводить личную встречу с Лавровым на ГА ООН - СМИ

18:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД России Сергей Лавров не планируют проводить встречу в кулуарах Генассамблеи ООН, передает CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника американской администрации.

"На Генассамблее ООН на следующей неделе госсекретарь США Энтони Блинкен и российский министр иностранных дел Сергей Лавров уже третий раз за три месяца окажутся вместе в одном городе, но в настоящее время нет планов для встречи двух дипломатов, сообщил высокопоставленный представитель администрации", - информирует телеканал.