Токаев подписал указ о переименовании столицы Казахстана в Астану
19:30 17.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал в субботу указ о переименовании столицы республики из Нур-Султана в Астану. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
«Переименовать город Нур-Султан — столицу Республики Казахстан в город Астану — столицу Республики Казахстан. Настоящий указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования», — говорится в документе.
Ранее 17 сентября Токаев подписал закон о внесении поправок в конституцию, согласно которым столице Казахстана возвращается прежнее название Астана. Кроме того, согласно изменениям в основной закон, срок полномочий главы государства ограничивается семилетним периодом без права переизбрания.
В 1997 году первый президент страны Нурсултан Назарбаев перенес столицу из Алма-Аты в город Акмола, который в 1998 году переименовали в Астану. 23 марта 2019 года нынешний глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании Астаны в город Нур-Султан в честь Назарбаева. День столицы — 6 июля — отмечают в Казахстане как государственный праздник.
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