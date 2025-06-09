Дуров выразил надежду, что арест во Франции не связан с его этнической принадлежностью
21:20 09.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сооснователь Telegram Павел Дуров выразил надежду, что его арест во Франции не связан с его этническим происхождением. Об этом он заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
«Если бы [американских предпринимателей] Марка Цукерберга или Илона Маска задержали в частной зоне аэропорта имени де Голля, это вызвало бы мировой резонанс. Но вас задержали — и все такие: „У него русская фамилия, наверное, все нормально“, — иронично отметил Карлсон. В ответ Дуров сказал: „Я надеюсь, это никак не связано с моей этнической принадлежностью“. На уточнение Карлсона, что это, скорее всего, именно так, предприниматель добавил: „Если так, то это действительно тревожно“.
Дуров также отметил, что не сталкивался с подобными инцидентами в странах, которые «на Западе считаются авторитарными». По его словам, до визита в Париж он побывал в нескольких подобных государствах, где Telegram очень популярен.
На вопрос о том, задерживали ли его когда-либо в России, Дуров ответил: «Нет».
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