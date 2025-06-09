Израиль передал Украине системы противовоздушной обороны Patriot — посол
19:20 09.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Посол Израиля на Украине Михаил Бродский утверждает, что Иерусалим в период украинского конфликта передал Киеву системы противовоздушной обороны Patriot, полученные от США и использовавшиеся в 90-х.
«Системы Patriot, которые когда-то мы получили от США, теперь находятся на Украине. Это израильские системы, находившиеся на вооружении Израиля в начале 90-х. Мы согласились передать их Украине», — цитирует посла украинское издание «Инсайдер».
Когда именно были переданы Patriot Киеву и в каком количестве, посол не уточнил. При этом газета The New York Times в начале мая писала, что Украина может получить дополнительные системы противовоздушной обороны за счет переброски систем Patriot, в том числе и из Израиля. По сведениям издания, одна система тогда готовилась к отправке после ремонта.
НОВОСТИ
- 20:00 09.06.2025
- Если Киев и НАТО попытаются отвоевать регионы РФ, разразится ядерная война — Мединский
- 19:49 09.06.2025
- В Финляндии состоятся учения НАТО по использованию морских беспилотных систем
- 18:40 09.06.2025
- Карни признал, что меньше половины техники армии и кораблей флота Канады боеспособны
- 18:00 09.06.2025
- Мирный договор с Украиной мог быть подписан 28 февраля 2022 года — Мединский
- 17:32 09.06.2025
- День штурма и взятия Кенигсберга включат в перечень памятных дат России
- 17:12 09.06.2025
- Кабмин создаст Центр развития искусственного интеллекта — вице-премьер Григоренко
- 17:00 09.06.2025
- 5 тыс. военных участвуют в учениях НАТО в Румынии
- 16:32 09.06.2025
- Цена нефти Brent вновь превысила $67 за баррель
- 16:12 09.06.2025
- Венгры не хотят умирать за Украину и не желают ее превращения в новый Афганистан — Орбан
- 16:00 09.06.2025
- Астана будет ждать ответа Киева по атаке на объекты трубопроводного консорциума
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать