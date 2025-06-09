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Израиль передал Украине системы противовоздушной обороны Patriot — посол

19:20 09.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посол Израиля на Украине Михаил Бродский утверждает, что Иерусалим в период украинского конфликта передал Киеву системы противовоздушной обороны Patriot, полученные от США и использовавшиеся в 90-х.

«Системы Patriot, которые когда-то мы получили от США, теперь находятся на Украине. Это израильские системы, находившиеся на вооружении Израиля в начале 90-х. Мы согласились передать их Украине», — цитирует посла украинское издание «Инсайдер».

Когда именно были переданы Patriot Киеву и в каком количестве, посол не уточнил. При этом газета The New York Times в начале мая писала, что Украина может получить дополнительные системы противовоздушной обороны за счет переброски систем Patriot, в том числе и из Израиля. По сведениям издания, одна система тогда готовилась к отправке после ремонта.

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