День штурма и взятия Кенигсберга включат в перечень памятных дат России

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ поддержало законопроект о внесении в статью 11 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России» изменений, предусматривающих включение 9 апреля — Дня героического штурма и взятия Кенигсберга (1945 год) в их перечень. Об этом сообщил ТАСС один из инициаторов проекта, сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков.

«Включение героического штурма и взятия Кенигсберга в список памятных дат станет значимым событием для всех жителей Калининградской области. 9 апреля — день, когда родилась наша область. Подвиг наших предков подарил нам не просто землю, но и будущее на этой русской территории. Я благодарен правительству за поддержку нашей инициативы и, конечно, Валентине Ивановне Матвиенко за ее личное участие. В ближайшее время мы внесем законопроект в Государственную думу. Его принятие покажет всему миру: Калининград навсегда Россия», — подчеркнул Шендерюк-Жидков.

Взятие Кенигсберга стало одним из самых ярких и важных событий на заключительном этапе Великой Отечественной войны. 9 июня 1945 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР была учреждена медаль «За взятие Кенигсберга». Эта награда стала единственной медалью СССР, учрежденной за взятие города-крепости, а не за освобождение европейской столицы.

Штурм Кенигсберга проходил 6–9 апреля 1945 года. Им руководил Маршал Советского Союза Александр Василевский, чье имя носит одна из площадей Калининграда. Советские войска взяли в плен почти 94 тыс. немецких солдат, было захвачено более 2 тыс. орудий, 1 652 миномета и 128 самолетов. При штурме погибли, по разным данным, от 7 до 7,5 тыс. советских солдат и офицеров. Медалью «За взятие Кенигсберга» наградили 760 тыс. человек, 216 солдат и офицеров получили звания Героя Советского Союза.

4 июля 1946 года указом президиума Верховного Совета СССР Кенигсбергская область была переименована в Калининградскую, город Кенигсберг — в Калининград.