Карни признал, что меньше половины техники армии и кораблей флота Канады боеспособны

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Менее половины военной техники в канадских сухопутных войсках, как и менее половины кораблей канадского флота, находятся в боеспособном состоянии. Об этом сообщил журналистам премьер-министр Марк Карни во время посещения Торонто. Его выступление транслировали канадские телеканалы.

«Меньше половины нашего морского флота и наземной [военной] техники находится в рабочем состоянии», — сказал глава правительства. В качестве примера он указал, что только одна из четырех канадских подводных лодок «пригодна для выхода в море».

В этой связи Карни заявил, что его правительство намерено в ближайшие годы «восстановить и перевооружить канадские вооруженные силы».