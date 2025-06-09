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Карни признал, что меньше половины техники армии и кораблей флота Канады боеспособны

18:40 09.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Менее половины военной техники в канадских сухопутных войсках, как и менее половины кораблей канадского флота, находятся в боеспособном состоянии. Об этом сообщил журналистам премьер-министр Марк Карни во время посещения Торонто. Его выступление транслировали канадские телеканалы.

«Меньше половины нашего морского флота и наземной [военной] техники находится в рабочем состоянии», — сказал глава правительства. В качестве примера он указал, что только одна из четырех канадских подводных лодок «пригодна для выхода в море».

В этой связи Карни заявил, что его правительство намерено в ближайшие годы «восстановить и перевооружить канадские вооруженные силы».

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