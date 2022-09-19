0
0
94
НОВОСТИ

Время покажет, поможет ли «громкий» визит Пелоси в ситуации с Баку и Ереваном — Песков

14:32 19.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия готова приветствовать любые попытки на деле способствовать урегулированию между Азербайджаном и Арменией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя в понедельник визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Ереван.

«Все, что не на словах, а на деле — и не громко, не популистски, а в реальности, тихо и по-деловому — может способствовать нормализации отношений, может способствовать стабилизации ситуации на границе, — это все может приветствоваться. Могут ли в реальности способствовать этой нормализации такие громкие действия и заявления — посмотрим, со временем это все будет понятно», — заметил Песков.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:12 19.09.2022
Суд Пакистана снял обвинения с экс-премьера в нарушении закона о терроризме
0
79
15:00 19.09.2022
ВС России нанесли удар по пункту дислокации нацбатальона «Карпатская сечь»
0
106
14:12 19.09.2022
Перемирие на границе с Таджикистаном сохраняется — секретарь Совбеза Киргизии
0
161
14:00 19.09.2022
Песков «предложил» историкам поискать в XVI в. поводы для репараций с Польши в пользу РФ
0
210
13:32 19.09.2022
Кремль не комментирует пост Пугачевой с просьбой добавить ее в список иноагентов — Песков
0
250
13:20 19.09.2022
Действующий глава РАН Сергеев снял свою кандидатуру с выборов президента академии
0
291
13:08 19.09.2022
Школьников познакомят с созданием технологического стартапа на «Уроке цифры» по искусственному интеллекту
0
239
13:05 19.09.2022
ВС Украины обстреляли Донецкую исправительную колонию, ранен один осужденный
0
239
13:00 19.09.2022
Украина не оправдала ожидания Запада в ходе контрнаступления — Володин
0
280
12:32 19.09.2022
В Москве выявили 4 115 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
255

Возврат к списку