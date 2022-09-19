Время покажет, поможет ли «громкий» визит Пелоси в ситуации с Баку и Ереваном — Песков

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия готова приветствовать любые попытки на деле способствовать урегулированию между Азербайджаном и Арменией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя в понедельник визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Ереван.

«Все, что не на словах, а на деле — и не громко, не популистски, а в реальности, тихо и по-деловому — может способствовать нормализации отношений, может способствовать стабилизации ситуации на границе, — это все может приветствоваться. Могут ли в реальности способствовать этой нормализации такие громкие действия и заявления — посмотрим, со временем это все будет понятно», — заметил Песков.