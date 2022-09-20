ЕС должен прекратить разговоры о новом пакете санкций против России — глава МИД Венгрии

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз должен прекратить разговоры о новом пакете санкций против России, который лишь обострит энергетический кризис в Европе. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, находящийся сейчас в Нью-Йорке на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«ЕС должен прекратить упоминания восьмого пакета санкций [против России] и указания на те меры, которые сделают еще глубже кризис с поставками энергоносителей», — отметил Сийярто в видеообращении, размещенном в социальных сетях.