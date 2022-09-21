Мобилизация может коснуться некоторых выпускников военных кафедр — Картаполов

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Выпускники военных кафедр вузов могут быть мобилизованы, если их военно-учетные специальности будут востребованы, сообщил журналистам в среду глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Если их военно-учетные специальности будут востребованы, их могут призвать. Если нет — то они будут спокойно трудиться в народном хозяйстве <…> на предприятиях ВПК или связанных с ним», — отметил Картаполов, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.