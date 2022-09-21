Прокуратура предостерегла граждан от призывов и участия в незаконных акциях

15:08

Прокуратура Москвы предостерегла граждан от призывов и участия в несогласованных властями массовых мероприятиях. Как отмечает пресс-служба ведомства, в интернете, в том числе в социальных сетях, появились призывы к участию в публичных акциях в российской столице.

«Указанные массовые мероприятия с органами исполнительной власти в установленном законом порядке не согласованы, - сообщает ведомство. -Прокуратура Москвы предостерегает, что распространение подобных материалов через социальные сети, форумы, иные интернет-платформы, вовлечение в противоправную деятельность пользователей сети интернет, в том числе несовершеннолетних, а равно участие в незаконных акциях являются наказуемыми по действующему административному и уголовному законодательству».

Как подчеркивают представители прокуратуры, подобные действия могут быть квалифицированы как административное правонарушение, предусмотренное ст. 20.2 КоАП РФ («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»), 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях»).

Также, такие действия могут быть трактованы как преступление, ответственность за которое наступает по ст. 151 УК РФ («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий»), ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации, исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий»), ст. 212 УК РФ («Массовые беспорядки»), за совершение которых предусмотрено наказание, в том числе в виде лишения свободы на срок до 15 лет.