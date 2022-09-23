Военные моряки РФ спасли пассажиров катера, потерпевшего крушение в Средиземном море

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военные моряки совместно с сирийскими военнослужащими спасли свыше 20 пассажиров катера, перевозившего нелегальных эмигрантов из Ливана и потерпевшего крушение в Средиземном море у сирийского города Тартус. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны РФ.

«Командование российской группировки войск в Сирийской Арабской Республике приняло решение оказать помощь сирийским военно-морским силам в проведении поисково-спасательной операции. Экипаж противодиверсионного катера „Кадет“ в условиях штормового волнения спас гражданина Ливана и доставил его на берег. Благодаря слаженным действиям российских военных моряков и их сирийских коллег удалось спасти 22 человека», — говорится в сообщении военного ведомства.

Все пострадавшие были доставлены в больницы города Тартус.