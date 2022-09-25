Гендиректором Эрмитажа еще на три года назначен Михаил Пиотровский

10:34 Источник: Интерфакс

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Михаила Пиотровского гендиректором Государственного Эрмитажа еще на три года.

"Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о переназначении Пиотровского генеральным директором Государственного Эрмитажа. Его полномочия на этом посту подтверждены ещё на три года", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.