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Глава комитета СФ Бондарев подал рапорт для участия в СВО

20:00 26.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев подал рапорт на имя министра обороны РФ Сергея Шойгу с просьбой вернуться на службу в ВС РФ для участия в специальной военной операции на Украине, сообщил в понедельник вице-спикер СФ Юрий Воробьев.

«Герой России, генерал-полковник, председатель комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев подал рапорт министру обороны РФ с просьбой вернуться на службу в Вооруженные силы Российской Федерации для участия в специальной военной операции», — написал Воробьев в своем телеграм-канале.

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