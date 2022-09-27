Смертная казнь при действующей Конституции РФ невозможна — Клишас

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вопрос о смертной казни решен Конституционным судом РФ, при действующей конституции она невозможна. Об этом ТАСС заявил во вторник глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, комментируя предложение депутата Госдумы Константина Затулина поручить профильным комитетам, Совету Думы и спикеру палаты провести консультации с президентом РФ и правительством о возвращении смертной казни для организаторов и исполнителей терактов, направленных против детей и молодежи.

«Вопрос о смертной казни решен Конституционным судом [РФ]. При действующей конституции смертная казнь невозможна», — сказал сенатор.

Ранее в ответ на предложение Затулина спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить протокольное поручение по этому вопросу.

В понедельник утром в школе № 88 в Ижевске произошла стрельба, в результате которой погибли 17 человек, свыше 20 пострадали.