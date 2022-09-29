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НОВОСТИ

«Боевое братство»: от частичной мобилизации зависит будущее нашего государства

13:04 29.09.2022

Объявленная частичная мобилизация направлена на сохранение будущего семей россиян и государства в целом, заявил зампредседателя Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Евгений Ляпин. «На сегодня стоит вопрос о будущем нашего государства, включая его выживание, исходя из того, что Украине поставляет вооружение НАТО и Вашингтон, которые стремятся раздробить, а, может быть, и уничтожить нашу страну, - считает Ляпин. - И самое важное - стоит вопрос о защите нашей страны, наших семей».

По его словам, «Боевое братство» проводит работу по реабилитации не только участников боевых действий, но и мирных жителей. «Мы, «Боевое братство», все эти годы сталкиваемся с последствиями реабилитации раненых, не только участников и добровольцев, но и самих жителей. И это все однозначно говорит о «гибридной агрессии», совершаемой с 2014 года и направленной на уничтожение не только Новороссии, но и нашего государства. И если мы сейчас это не остановим, а другого пути у нас нет, России не будет в этом случае», - заявил Евгений Ляпин.

21 сентября глава России Владимир Путин подписал указ о начала в РФ частичной мобилизации. Горожане получают повестки из военкоматов и отправляются на обучение перед отправкой на спецоперацию. В Москве открыты временные пункты мобилизации на ВДНХ, в Музее Москвы и Театре Романа Виктюка.

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