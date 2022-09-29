«Боевое братство»: от частичной мобилизации зависит будущее нашего государства
13:04 29.09.2022
Объявленная частичная мобилизация направлена на сохранение будущего семей россиян и государства в целом, заявил зампредседателя Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Евгений Ляпин. «На сегодня стоит вопрос о будущем нашего государства, включая его выживание, исходя из того, что Украине поставляет вооружение НАТО и Вашингтон, которые стремятся раздробить, а, может быть, и уничтожить нашу страну, - считает Ляпин. - И самое важное - стоит вопрос о защите нашей страны, наших семей».
По его словам, «Боевое братство» проводит работу по реабилитации не только участников боевых действий, но и мирных жителей. «Мы, «Боевое братство», все эти годы сталкиваемся с последствиями реабилитации раненых, не только участников и добровольцев, но и самих жителей. И это все однозначно говорит о «гибридной агрессии», совершаемой с 2014 года и направленной на уничтожение не только Новороссии, но и нашего государства. И если мы сейчас это не остановим, а другого пути у нас нет, России не будет в этом случае», - заявил Евгений Ляпин.
21 сентября глава России Владимир Путин подписал указ о начала в РФ частичной мобилизации. Горожане получают повестки из военкоматов и отправляются на обучение перед отправкой на спецоперацию. В Москве открыты временные пункты мобилизации на ВДНХ, в Музее Москвы и Театре Романа Виктюка.
НОВОСТИ
- 14:00 29.09.2022
- Москвичи продолжают прибывать на временные пункты мобилизации
- 14:00 29.09.2022
- Соломоновы острова не стали подписывать с США соглашение о сотрудничестве - Guardian
- 13:32 29.09.2022
- Расследовать ЧП на «Северных потоках» нужно при взаимодействии нескольких стран — Песков
- 13:20 29.09.2022
- Пашинян предложил разместить на границе с Азербайджаном международных наблюдателей
- 13:10 29.09.2022
- «Боевое братство»: Против России ведется настоящая война Западом
- 13:10 29.09.2022
- Подписание договоров о принятии в РФ новых территорий пройдет 30 сентября в 15:00 — Песков
- 13:00 29.09.2022
- В рамках БРИКС обсуждается идея создания общей валюты
- 12:32 29.09.2022
- Парламентариев пригласили в Кремль на мероприятие с Путиным 30 сентября
- 12:20 29.09.2022
- Норма о запрете на выезд при частичной мобилизации не применяется — Володин
- 12:05 29.09.2022
- В Москве выявили 3 216 случаев заражения коронавирусом за сутки
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать