ВС РФ подавили батарею РСЗО HIMARS ВСУ в Днепропетровской области — МО РФ
15:00 29.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские войска в рамках спецоперации на Украине подавили батарею американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также поразили батарею гаубиц М777 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Павлоград Днепропетровской области подавлена реактивная батарея систем залпового огня HIMARS производства США. В районе населенного пункта Гуляйполе Запорожской области поражена артиллерийская батарея американских гаубиц М777», — сказал он.
Кроме того, по данным Конашенкова, в районе населенного пункта Евгеновка Донецкой Народной Республики уничтожен артиллерийский взвод крупнокалиберных орудий «Гиацинт».
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