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В России выявили 37 286 случаев заражения коронавирусом за сутки

11:32 30.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 37 286, летальных исходов из-за ковида — на 106. Об этом сообщили в пятницу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зарегистрировали 38 739 случаев заражения и 109 смертей, всего с начала пандемии — 20 985 756 и 387 269 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 61 225 против 57 937 днем ранее, до 20 040 988.

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