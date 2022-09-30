В России выявили 37 286 случаев заражения коронавирусом за сутки
11:32 30.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 37 286, летальных исходов из-за ковида — на 106. Об этом сообщили в пятницу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Днем ранее в стране зарегистрировали 38 739 случаев заражения и 109 смертей, всего с начала пандемии — 20 985 756 и 387 269 соответственно.
Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 61 225 против 57 937 днем ранее, до 20 040 988.
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