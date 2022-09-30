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НОВОСТИ

Красный Лиман в полукольце ВСУ, союзные силы контролируют дорогу в Сватово — Пушилин

13:05 30.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Город Красный Лиман в ДНР взят в полукольцо противником, дорога на город Сватово в ЛНР находится под контролем союзных сил. Об этом сообщил в пятницу глава Донецкой Народной Республике Денис Пушилин.

«На данный момент Красный Лиман в полукольце, дорога от Сватово под нашим контролем, но периодически под обстрелом», — написал Пушилин в своем телеграм-канале.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) направляют диверсионно-разведывательные группы, добавил глава ДНР.

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