Посещать новые регионы РФ Путин пока не планирует - Песков

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин пока не планирует посетить новые регионы, которые вошли в состав России, однако в будущем это обязательно произойдет. Об этом сообщил в пятницу журналистам Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

«Пока нет, пока много работы предстоит, но со временем наверняка это произойдет», — сказал он.