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НОВОСТИ

Посещать новые регионы РФ Путин пока не планирует - Песков

17:00 30.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин пока не планирует посетить новые регионы, которые вошли в состав России, однако в будущем это обязательно произойдет. Об этом сообщил в пятницу журналистам Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

«Пока нет, пока много работы предстоит, но со временем наверняка это произойдет», — сказал он.

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