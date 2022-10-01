В подмосковной Коломне пять человек пострадали от взрыва газа в жилом доме

11:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрыв газа произошел в жилом доме в подмосковной Коломне, пострадали пять человек. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.



«В Коломне на проспекте Кирова, 30 в девятиэтажном кирпичном доме произошел взрыв газовоздушной смеси в квартире на третьем этаже. Повреждена одна перегородка между квартирами. Пострадали в результате происшествия пять человек», — сказал собеседник агентства.



В свою очередь в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области сообщили, что в результате ЧП были эвакуированы 130 человек, в настоящее время все они вернулись домой.



