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НОВОСТИ

После присоединения ЛНР и ДНР к РФ окончание войны будет невозможно - Боррель

17:30 01.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Присоединение к России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей делает практически невозможным завершение конфликта вокруг Украины. Такое мнение выразил в субботу верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью испанскому телеканалу «24 орас».

«Никто не признает аннексию этих территорий», — утверждал он. По версии главы дипломатии ЕС, данное решение российских властей делает «практически невозможным, чтобы война закончилась».

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