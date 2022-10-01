После присоединения ЛНР и ДНР к РФ окончание войны будет невозможно - Боррель

17:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Присоединение к России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей делает практически невозможным завершение конфликта вокруг Украины. Такое мнение выразил в субботу верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью испанскому телеканалу «24 орас».



«Никто не признает аннексию этих территорий», — утверждал он. По версии главы дипломатии ЕС, данное решение российских властей делает «практически невозможным, чтобы война закончилась».



