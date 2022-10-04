США планирую ввести новые санкции против Ирана

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты на этой неделе введут новые санкции против иранских официальных лиц, которых Вашингтон считает причастными к насилию в отношении протестующих в стране. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении президента США Джо Байдена.



«Я остаюсь серьезно обеспокоен сообщениями об усиливающемся насильственном подавлении мирных протестов в Иране, в том числе направленном против студентов и женщин, которые требуют равных прав и уважения человеческого достоинства», — заявил американский президент.



«Соединенные Штаты облегчают доступ в интернет для жителей Ирана, в том числе за счет расширения доступа к безопасным внешним платформам и услугам. Соединенные Штаты также привлекают к ответственности иранских официальных лиц и организации, такие как полиция нравов, которые несут ответственность за применение насилия для подавления гражданского общества», — сказал он.



