США планирую ввести новые санкции против Ирана
10:20 04.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Я остаюсь серьезно обеспокоен сообщениями об усиливающемся насильственном подавлении мирных протестов в Иране, в том числе направленном против студентов и женщин, которые требуют равных прав и уважения человеческого достоинства», — заявил американский президент.
«Соединенные Штаты облегчают доступ в интернет для жителей Ирана, в том числе за счет расширения доступа к безопасным внешним платформам и услугам. Соединенные Штаты также привлекают к ответственности иранских официальных лиц и организации, такие как полиция нравов, которые несут ответственность за применение насилия для подавления гражданского общества», — сказал он.
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