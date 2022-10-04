0
0
130
НОВОСТИ

США планирую ввести новые санкции против Ирана

10:20 04.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты на этой неделе введут новые санкции против иранских официальных лиц, которых Вашингтон считает причастными к насилию в отношении протестующих в стране. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении президента США Джо Байдена.

«Я остаюсь серьезно обеспокоен сообщениями об усиливающемся насильственном подавлении мирных протестов в Иране, в том числе направленном против студентов и женщин, которые требуют равных прав и уважения человеческого достоинства», — заявил американский президент.

«Соединенные Штаты облегчают доступ в интернет для жителей Ирана, в том числе за счет расширения доступа к безопасным внешним платформам и услугам. Соединенные Штаты также привлекают к ответственности иранских официальных лиц и организации, такие как полиция нравов, которые несут ответственность за применение насилия для подавления гражданского общества», — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:20 04.10.2022
В 2022 году военная помощь США Эстонии достигла 140,5 млн долларов - Минобороны
0
30
11:10 04.10.2022
В укреплении своей армии Молдавия надеется на помощь зарубежных партнеров - глава МИД
0
54
10:30 04.10.2022
Жертвы торговли людьми в Великобритании вынуждены доказывать свою невиновность - СМИ
0
124
10:10 04.10.2022
На границах в Псковской области развернули мобильные призывные пункты
0
169
09:20 04.10.2022
Несмотря на рекомендации Госдепа, НАСА не сокращало штат сотрудников в РФ
0
228
09:15 04.10.2022
Трапм собирается подать в суд на ряд СМИ за клевету
0
223
09:10 04.10.2022
Байден планирует баллотироваться на второй срок
0
216
21:20 03.10.2022
Глава Eni: Фундаментальную роль получат поставки газа из России. Надеемся, что они возобновятся
0
810
20:00 03.10.2022
Посол ФРГ в Москве весьма ярко описал настоящие германо-российские отношения
0
992
18:26 03.10.2022
Требование властей Польши к российским дипломатам МИД РФ считает провокацией
0
992

Возврат к списку