Не политики, а миллионы людей приняли решение о вхождение новых регионов в РФ - Мезенцев

12:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вхождение новых субъектов в состав России является ответом проживающих на этих территориях граждан на несправедливость сформировавшейся в мире политической системы. Такое мнение высказал госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев на форуме «Рубежи союзного государства», который во вторник открылся в Светлогорске в Калининградской области.



«Важно сказать, что это — не решение политиков, а это — решение миллионов людей, как в том числе ответ на то, насколько несправедлив сегодня политический мир, который выстраивают те политические лидеры, которые не прошли через послевоенные испытания, испытания в период Второй мировой войны, которые очень упрощенно и примитивно понимают роль народов, которые сами определяют свои судьбы», — сказал он.



