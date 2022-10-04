0
0
85
НОВОСТИ

Не политики, а миллионы людей приняли решение о вхождение новых регионов в РФ - Мезенцев

12:30 04.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вхождение новых субъектов в состав России является ответом проживающих на этих территориях граждан на несправедливость сформировавшейся в мире политической системы. Такое мнение высказал госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев на форуме «Рубежи союзного государства», который во вторник открылся в Светлогорске в Калининградской области.

«Важно сказать, что это — не решение политиков, а это — решение миллионов людей, как в том числе ответ на то, насколько несправедлив сегодня политический мир, который выстраивают те политические лидеры, которые не прошли через послевоенные испытания, испытания в период Второй мировой войны, которые очень упрощенно и примитивно понимают роль народов, которые сами определяют свои судьбы», — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:58 04.10.2022
Михаил Гуцериев стал лауреатом авторитетной Есенинской премии в номинации «Стихи»
0
24
12:40 04.10.2022
Указ Зеленского о невозможности переговоров попытка разделить ответственность - Косачев
0
75
11:20 04.10.2022
В 2022 году военная помощь США Эстонии достигла 140,5 млн долларов - Минобороны
0
180
11:10 04.10.2022
В укреплении своей армии Молдавия надеется на помощь зарубежных партнеров - глава МИД
0
190
10:30 04.10.2022
Жертвы торговли людьми в Великобритании вынуждены доказывать свою невиновность - СМИ
0
248
10:20 04.10.2022
США планируют ввести новые санкции против Ирана
0
276
10:10 04.10.2022
На границах в Псковской области развернули мобильные призывные пункты
0
310
09:20 04.10.2022
Несмотря на рекомендации Госдепа, НАСА не сокращало штат сотрудников в РФ
0
319
09:15 04.10.2022
Трапм собирается подать в суд на ряд СМИ за клевету
0
296
09:10 04.10.2022
Байден планирует баллотироваться на второй срок
0
295

Возврат к списку