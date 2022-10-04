Не политики, а миллионы людей приняли решение о вхождение новых регионов в РФ - Мезенцев
12:30 04.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Важно сказать, что это — не решение политиков, а это — решение миллионов людей, как в том числе ответ на то, насколько несправедлив сегодня политический мир, который выстраивают те политические лидеры, которые не прошли через послевоенные испытания, испытания в период Второй мировой войны, которые очень упрощенно и примитивно понимают роль народов, которые сами определяют свои судьбы», — сказал он.
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