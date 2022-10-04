Указ Зеленского о невозможности переговоров попытка разделить ответственность - Косачев

12:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Указ президента Украины Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о невозможности проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным является стремлением разделить ответственность за заведомо неверное решение. Такое мнение в беседе с корр. ТАСС высказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.



Соответствующий указ Зеленского был опубликован во вторник на сайте офиса украинского президента.



«Банальное стремление разделить ответственность за заведомо неверное решение и ввести режим круговой поруки», — сказал сенатор.



