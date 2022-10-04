Указ Зеленского о невозможности переговоров попытка разделить ответственность - Косачев
12:40 04.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соответствующий указ Зеленского был опубликован во вторник на сайте офиса украинского президента.
«Банальное стремление разделить ответственность за заведомо неверное решение и ввести режим круговой поруки», — сказал сенатор.
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