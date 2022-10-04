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НОВОСТИ

Пентагон: "США не были причастны никоим образом" к диверсии на СП-1 и СП-2

22:50 04.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство обороны США отрицает, что Вашингтон каким бы то ни было образом причастен к диверсии на газопроводах «Северный поток».

«США не были причастны никоим образом», — сказала во вторник на брифинге для журналистов заместитель помощника американского министра обороны по делам России, Украины и Евразии Лора Купер, комментируя ЧП на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2».

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