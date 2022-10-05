Сбер подготовил подарки педагогам ко Дню учителя
12:15 05.10.2022
Российские педагоги 5 октября принимают поздравления с Днем учителя – этот профессиональный праздник является одним из самых важных и отмечаемых в стране. В благодарность педагогам за их труд и любовь к детям Сбер снял видеоролик, посвященный роли учителя в жизненном успехе ребенка.
В честь праздника подготовлены выгодные предложения от различных продуктов и сервисов банка, его дочерних компаний и компаний-партнеров. Учителя смогут оформить подписку СберПрайм на 6 месяцев за 199 руб. СберМегаМаркет предоставляет промокод с выгодой 800 рублей на заказ от 2500 рублей, которая действует с 5 по 31 октября. СБЕР ЕАПТЕКА – скидку 300 руб. при покупке от 1500 рублей на первый заказ по промокоду «Учитель», ей можно воспользоваться с 5 октября по 5 ноября включительно . Онлайн-кинотеатр Okko выпустил специальную подборку фильмов про учителей . А на образовательном маркетплейсе Edutoria от Сбера каждый учитель сможет пройти курс «Как развить креативность» всего за 99 руб.
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