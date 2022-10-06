Выводы Маска о тяготении востока Украины к РФ констатацией реальности - Песков

14:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что тяготение жителей востока Украины к России исторически обусловлено и все люди, способные к аналитическому мышлению, в том числе Илон Маск, это понимают. Таким образом он прокомментировал выводы, к которым пришел американский предприниматель.



Ранее Илон Маск написал в «Твиттере», что русские составляют большинство в ряде восточных регионов Украины и они предпочитают Россию.



«Это констатация реальности скорее. Потому что это, действительно, реальное положение дел и, действительно, на востоке Украины всегда, испокон веков жило население, которое было русским населением», — сказал он.



