Келлог заявил, что обсудил с Зеленским ускорение поставок оружия США по сделке с НАТО

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что в ходе встречи обсудил с Владимиром Зеленским ускорение поставок Киеву американских вооружений в рамках новой сделки с НАТО.

«Сегодня в Киеве с Зеленским для обсуждения исторического соглашения президента США с НАТО, которое ускорит поставки лучшего американского оружия Украине», — написал Келлог в социальной сети X.

«Полностью финансируемое союзниками, оно [соглашение] ускоряет поставки, поддерживает оборону Украины, укрепляет единство НАТО и подчеркивает его приверженность миру через силу», — добавил он.