Новые власти Сирии потребовали от ополченцев на юге страны сдать оружие — СМИ
22:00 14.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Новые власти Сирии откажутся от переговоров с членами вооруженных группировок, являющимися организаторами вооруженных столкновений в провинции Эс-Сувейда на юге страны, если те не сдадут оружие. С таким утверждением выступила сирийская газета Al Watan.
По данным ее источников, «незаконные вооруженные формирования в Эс-Сувейде запросили переговоры с правительством». Однако власти в Дамаске отвергли эту инициативу и указали, что «отказываются от диалога до тех пор, пока все ополченцы не сдадут оружие, а институты власти в провинции не перейдут обратно под контроль правительственных сил».
Столкновения на юге Сирии вспыхнули в воскресенье. На настоящий момент известно о гибели по меньшей мере 46 друзов, 28 бедуинов и 4 мирных жителей. Кроме того, потери спецподразделений правительственных формирований, направленных из Дамаска на юг для прекращения конфликта, составили 11 бойцов.
В понедельник официальный представитель МВД арабской республики Нур ад-Дин аль-Баба сообщил, что силы безопасности переходного правительства вошли в районы, охваченные беспорядками, в ответ на просьбы о защите со стороны населения Эс-Сувейды. Он подчеркнул, что руководство страны рассчитывает восстановить спокойствие и разоружить незаконные формирования «в ближайшие часы», а также обвинил боевиков местных отрядов самообороны в том, что они используют в качестве живого щита женщин и детей, тем самым затрудняя проведение операции по восстановлению стабильности на юге Сирии.
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