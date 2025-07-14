0
0
117
НОВОСТИ

Новые власти Сирии потребовали от ополченцев на юге страны сдать оружие — СМИ

22:00 14.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новые власти Сирии откажутся от переговоров с членами вооруженных группировок, являющимися организаторами вооруженных столкновений в провинции Эс-Сувейда на юге страны, если те не сдадут оружие. С таким утверждением выступила сирийская газета Al Watan.

По данным ее источников, «незаконные вооруженные формирования в Эс-Сувейде запросили переговоры с правительством». Однако власти в Дамаске отвергли эту инициативу и указали, что «отказываются от диалога до тех пор, пока все ополченцы не сдадут оружие, а институты власти в провинции не перейдут обратно под контроль правительственных сил».

Столкновения на юге Сирии вспыхнули в воскресенье. На настоящий момент известно о гибели по меньшей мере 46 друзов, 28 бедуинов и 4 мирных жителей. Кроме того, потери спецподразделений правительственных формирований, направленных из Дамаска на юг для прекращения конфликта, составили 11 бойцов.

В понедельник официальный представитель МВД арабской республики Нур ад-Дин аль-Баба сообщил, что силы безопасности переходного правительства вошли в районы, охваченные беспорядками, в ответ на просьбы о защите со стороны населения Эс-Сувейды. Он подчеркнул, что руководство страны рассчитывает восстановить спокойствие и разоружить незаконные формирования «в ближайшие часы», а также обвинил боевиков местных отрядов самообороны в том, что они используют в качестве живого щита женщин и детей, тем самым затрудняя проведение операции по восстановлению стабильности на юге Сирии.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

22:40 14.07.2025
Келлог заявил, что обсудил с Зеленским ускорение поставок оружия США по сделке с НАТО
0
126
21:20 14.07.2025
Трамп уверен, что РФ и Украина сделают шаги к урегулированию, и новых санкций не будет
0
234
20:40 14.07.2025
В Грузии с 25 июля по 6 августа пройдут учения НАТО
0
257
20:00 14.07.2025
Координацией поставок оружия США Украине будет заниматься НАТО — Трамп
0
289
19:20 14.07.2025
В Курской области при разминировании погиб сотрудник МЧС, еще один пострадал
0
336
18:40 14.07.2025
США наложат 100%-ные пошлины на РФ и ее торговых партнеров, если не будет сделки по Украине — Трамп
0
422
18:00 14.07.2025
ЕС подготовил ответные пошлины на товары из США стоимостью 72 млрд евро — ЕК
0
393
17:38 14.07.2025
Главы 30 регионов изучают лучшие практики создания человекоцентричной городской среды
0
404
17:32 14.07.2025
Крупнейшие учения с участием 35 тыс. военных из 19 стран начались в Австралии
0
435
17:12 14.07.2025
Зеленский предложил Юлии Свириденко возглавить правительство Украины
0
456

Возврат к списку