Трамп уверен, что РФ и Украина сделают шаги к урегулированию, и новых санкций не будет

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что и Москва, и Киев сделают шаги к урегулированию на Украине, и до применения новых американский санкций в отношении РФ дело вообще не дойдет.

«Я надеюсь, что нам не придется делать это», — отметил он на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме, говоря о возможности введения пошлин в отношении России и ее торговых партнеров, если стороны не достигнут договоренностей об урегулировании конфликта на Украине. «Я уверен, что они сделают то, что нужно», — добавил Трамп, имея в виду шаги Москвы и Киева с целью урегулирования.