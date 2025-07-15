Германия и США готовят поставку Киеву двух систем ПВО Patriot — Писториус

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Берлин и Вашингтон готовят поставку Киеву двух систем противовоздушной обороны Patriot общей стоимостью около 2 млрд евро. Как передает агентство DPA, об этом сообщил журналистам министр обороны ФРГ Борис Писториус во время визита в Вашингтон.

«Но необходимо еще прояснить последние технические, логистические и финансовые детали», — приводит его слова агентство. Писториус добавил, что эти детали «кажутся разрешимыми», поэтому якобы он со своим американским коллегой могут «быстро приступить к работе».

Предполагается, что германская сторона профинансирует поставки Patriot.