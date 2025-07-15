Япония не поставляет летальное оружие Украине — посол в РФ

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Япония следует своим принципам, которые не позволяют ей поставлять летальное оружие Украине. Об этом заявил в интервью ТАСС посол Японии в Москве Акира Муто.

«Три принципа передачи оборонного снаряжения и технологии, которым Япония следует при передаче оборонного оборудования иностранным государствам, не допускают передачи Украине летального оружия, и наша страна действует в соответствии с данными правилами», — сказал дипломат.