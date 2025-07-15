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Каллас назвала 50 дней для урегулирования на Украине очень долгим сроком

09:20 15.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас назвала озвученный президентом США Дональдом Трампом срок в 50 дней для урегулирования украинского конфликта очень долгим.

«С одной стороны, жесткая позиция Трампа в отношении РФ — это положительный момент. С другой стороны, 50 дней — это очень много времени», — сказала Каллас журналистам в Брюсселе.

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