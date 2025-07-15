Трамп может разрешить использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь РФ — WP
09:32 15.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп может дать Украине разрешение на использование 18 имеющихся у нее дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь России. Об этом пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источник.
По его информации, американский лидер также может распорядиться о поставках дополнительных ATACMS на нужды Киева. Дальность полета боеголовок составляет 300 км, уточняет издание.
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