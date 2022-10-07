Из-за наплыва нелегальных мигрантов в Нью-Йорке объявлен режим ЧС

20:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс в пятницу объявил о режиме ЧС из-за большого потока прибывающих в город нелегальных мигрантов.



«Мы находимся в состоянии кризиса. <…> С апреля этого года более 17 тыс. просителей убежища, большинство из них из Южной Америки, были доставлены на автобусах в Нью-Йорк с наших южных границ <…>. Сегодня я объявляю режим ЧС в Нью-Йорке и издаю соответствующее положение», — сказал он в ходе обращения к жителям мегаполиса и отметил, что подобная мера нужна для лучшей координации всех ведомств, сооружения центров помощи мигрантам и упрощения бюрократических процедур. Мэр города добавил, что власти планируют потратить порядка 1 млрд долларов до конца фискального года (до конца июня 2023 г.) на решение проблемы наплыва мигрантов.



