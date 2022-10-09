Москвичи приходят на пункты мобилизации не дожидаясь повесток

19:01

Жители российской столицы продолжают приходить на пункты мобилизации, открывшиеся в Москве после 21 сентября. При этом многие приходят не по повестке, а добровольно. «Бывал в горячих точках. Повестку ждал. Родина призвала, готов защищать граждан Российской Федерации. Кто, если не мы?», – заявил один из таких добровольцев журналистам.

Как отмечают представители СМИ на сборных пунктах горожане – как мобилизованные, так и добровольцы – получают экипировку, а также необходимую помощь. Также им предоставляется горяче питание, поскольку в мобилизационных пунктах работают полевые кухни.

Как уже сообщала «НГ», в Москве после старта частичной мобиизации, объявленной 21 сентября, начали действовать временные пункты мобилизации на ВДНХ, в Музее Москвы и Театре Романа Виктюка. Также открыты 20 резервных пунктов сбора размещенные в помещениях, где призывные комиссии военкоматов могут работать и принимать горожан в нормальных условиях, в том числе рассматривая их жалобы и обращения.