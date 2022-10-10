Мобилизованные и добровольцы продолжают приходить на пункты мобилизации в Москве

16:54

В Москве на призывные пункты продолжают приходить мобилизованные граждане с повестками, а также добровольцы. Один из мобилизованных рассказал журналистам: «Подал документы через сайт «Госуслуги», и мне прислали повестку и вызвали в военкомат. Я не служил, когда была срочная служба, и я хочу восполнить этот пробел в моей жизни, потому что считаю, что армия дает мужчине тот стержень, который пригодится в дальнейшем в жизни».

«Пришла повестка, я в этот момент находился на работе. Обратился в военкомат, в военкомате мне дали время на подготовку, также здесь собрали комплект и дальше будут направлять на распределительный пункт», - сообщил еще один мобилизованный горожанин.

Сейчас во временных пунктах мобилизации, которые открылись в Москве после 21 сентября, призванные на службу резервисты и добровольцы могут проверить документы, пройти медкомиссию, а также получить необходимые вещи, одежду и обувь.

Как уже сообщала «Независимая газета», президент РФ Владимир Путин 21 сентября заявил о начале частичной мобилизации в связи с продолжением в Украине специальной военной операции. По данным главы Минобороны Сергея Шойгу, в ходе этого процесса планируется набрать на службу примерно 300 тыс. человек.