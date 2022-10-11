«Евротранс» получил рейтинг А- со «стабильным» прогнозом от АКРА

13:04

Агентство АКРА присвоило топливной группе компаний «Евротранс» (бренд «Трасса») кредитный рейтинг А-(RU) с прогнозом «стабильный». Об этом сообщается на сайте агентства.

Как пояснили в АКРА, такой кредитный рейтинг «обусловлен сильным бизнес-профилем, учитывающим высокую диверсификацию форматов продаж топлива и сопутствующей продукции и наличие быстрых электрических заправочных станций, высоким уровнем корпоративного управления, а также средними рыночной позицией компании на рынке Москвы и Московской области и географической диверсификацией».

Одним из ключевых факторов оценки стал сильный бизнес-профиль, обусловленный низкой цикличностью спроса на продукцию компании с учетом стабильного роста количества автотранспорта, отнесением бензина и дизтоплива к непродовольственным товарам первой необходимости, наличием станций быстрой зарядки электромобилей и широкого ассортимента сопутствующих товаров и продукции фастфуда.

Розничная сеть компании насчитывает 54 автозаправочных комплекса. АКРА положительно оценивает последовательность «Евротранса» в развитии заправочных станций, а также в строительстве собственных производственных активов – нефтебазы, фабрики-кухни и завода по производству стеклоомывающей жидкости.

Благоприятная конъюнктура цен на топливо, которой способствует сокращение экспортных поставок и увеличение объемов биржевых закупок сырья в структуре себестоимости компании, привели к росту рентабельности по FFO. Долговая нагрузка имеет тенденцию к снижению, отмечают в АКРА.

«Радует, что одна из крупнейших независимых сетей АЗС России продолжает движение вперед, развивается. Это подтверждается не только реальной работой, но и оценками финансовых институтов, – отметил вице-президент Независимого топливного союза Дмитрий Гусев. – Стабильная ситуация на топливном рынке, значительное количество АЗС, комфортный сервис на заправках – все это подтверждает, что при высоком уровне менеджмента бизнес заправочных станций прибылен. Остается только поставить их в пример и предложить провести обучающие мероприятия для всех независимых АЗС страны, как можно существовать и развиваться без собственной нефтяной скважины и НПЗ».

